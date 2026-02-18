Залужний розкрив правду про провал контрнаступу ЗСУ 2023-го: кого він звинуватив

Валерій Залужний / © Getty Images

Реклама

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що контрнаступ українських Збройних сил 2023 року зірвався через брак ресурсів.

Про це Залужний заявив в інтерв’ю Associated Press.

За його словами, план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси.

Реклама

Ексголовнокомандувач каже, що контрнаступ-2023 викликав широку критику з боку військових експертів, бо він був надто амбітним і розпочався надто пізно. Начебто саме це дало військам РФ час для зміцнення позицій.

Залужний розповів, що початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатньо сил у «єдиному кулаку» для повернення частково окупованої Запорізької області, де розташована захоплена ворогом АЕС в Енергодарі. Після цього ЗСУ мали б просунутися на південь до Азовського моря.

Він пояснює, що такі дії перерізали б коридор землі, який російська армія використовувала для поповнення запасів в анексованому Криму. Успіх вимагав значного, концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.

Замість цього, за його словами, українські сили були розпорошені по широкій території. Саме це, каже дипломат, зменшило їхню ударну силу.

Реклама

AP наголошує, що його версію того, як контрнаступ відхилився від початкового плану, підтвердили два західні представники оборонного відомства.

Нагадаємо, порівняння результатів соціологічного дослідження за грудень 2025-го та січень 2026 року показує: рівень підтримки президента Володимира Зеленського зріс, тоді як у Валерія Залужного дещо знизився.