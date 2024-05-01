Залягти на дно під Луганськом: чому найманці з Непалу масово дезертирують з армії РФ

Потрапити з ТОТ Луганщини назад у Непал досить проблематично.

Найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у “м'ясних штурмах” і жорстоке ставлення командирів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, загарбники шукають утікачів на ТОТ Луганщини, але як правило, безрезультатно.

“Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у “м’ясних штурмах”, жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також невиплатою обіцяних грошей”, — зазначили у ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

“Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях “нагору” пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне “відбуття до рідної країни через землетрус”, — додали там.

Насправді ж потрапити з ТОТ Луганщини назад у Непал досить проблематично. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії Непал може притягнути своїх громадян до відповідальності.

“У підсумку бажання заробити легких грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує”, — резюмували у Буданова.

Нагадаємо, у грудні ми повідомляли, що РФ поповнює ряди своює армії найманцями з іншим країн. Зокрема, щонайменше 8 непальців вступили до лав ворожої армії.

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