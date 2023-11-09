Залякані "звірствами" ЗСУ та поляками: військовополонений із Підмосков’я розповів про настрої в армії РФ (відео)

Коли росіянина разом з іншими російськими військовослужбовцями відправили на штурм, він мріяв опинитися в полоні.

Військовополонений росіянин Сергій Камінський з Підмосков’я, якого мобілізували у вересні 2023 року з Останкінського кладовища, де він працював садівником, розповів свою історію. Оскільки половину життя він був водієм, в армії також пообіцяли відповідну його навичкам посаду.

Але не так склалося, як Камінському обіцяли у російському військкоматі. Про це він розповів в ефірі FREEДОМ.

Сергію Камінському — 46 років. Перший час після мобілізації він перебував у Курську, а потім його привезли до України на територію Луганської області. Одного ранку, коли він прокинувся і вийшов із бліндажа на вулицю, то побачив навколо багато трупів. Коли його разом з іншими військовослужбовцями відправили на штурм, росіянин мріяв опинитися у полоні.

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“Усі хотіли, чекали полону. У нашій ситуації треба було потрапити в полон, щоб вижити. І всі цього чекали. Ми забилися в бліндаж. Коли під’їхала ваша БМП, постріляла, підійшли потім хлопці ваші, гранати почали кидати. Ми закричали: “Здаємося, не стріляйте!”. Один серед нас був дід, йому років 60 із чимось було, він застрелився. Люди налякані розповідями про те, що роблять у полоні, а особливо поляками налякані”, — розповів військовополонений.

Камінський зізнався, що найстрашнішим для нього було те, що його не візьмуть українські військові у полон. За його словами, у російській армії в людей пригнічений настрій.

“Ось після всіх цих кидань, я так скажу, якби зробили, щоб люди не боялися, що з нами тут будуть творити, розкидали листівки, то і переходили б. Просто люди залякані, що з вашого боку дуже сильно звірства”, — зауважив Камінський.

Військовополонений додав, що не бачив людей, які б підтримували війну Росії проти України.

Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони, місця утримання російських військовополонених в Україні наразі переповнені.

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