Військового засудили за кинуту в ТЦК гранату: що відомо

Колишнього бойового медика ЗСУ з селища Єланець засудили до 5 років ув’язнення за те, що він кинув гранату на територію ТЦК.

Про це стало відомо з вироку Вознесенського міськрайонного суду від 11 серпня.

За даними слідства, 24 лютого о 20:26 старший солдат, який перебував у самовільному залишенні частини, кинув бойову гранату Ф-1 на територію ТЦК у Вознесенському районі. В результаті вибуху пошкоджено два службові автомобілі. Серед працівників і призовників ніхто не постраждав.

Під час розслідування з’ясувалося, що військовий придбав гранату незаконно. На суді він пояснив свій вчинок тим, що посварився з дружиною і був у стані алкогольного сп’яніння. За його словами, гранату він знайшов у своєму рюкзаку.

Обвинувачений повністю визнав свою провину і уклав угоду з прокурором, за якою погодився на 5-річне ув’язнення. Суд затвердив цю угоду, кваліфікувавши дії військового як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне придбання боєприпасів. Термін його попереднього ув’язнення, з 25 лютого по 10 серпня, буде зараховано до загального терміну.

