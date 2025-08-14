ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Військового засудили за кинуту в ТЦК гранату: що відомо

Суд ухвалив вирок старшому солдату ЗСУ, який кинув бойову гранату на територію ТЦК у Вознесенському районі.

© Pixabay

Колишнього бойового медика ЗСУ з селища Єланець засудили до 5 років ув’язнення за те, що він кинув гранату на територію ТЦК.

Про це стало відомо з вироку Вознесенського міськрайонного суду від 11 серпня.

За даними слідства, 24 лютого о 20:26 старший солдат, який перебував у самовільному залишенні частини, кинув бойову гранату Ф-1 на територію ТЦК у Вознесенському районі. В результаті вибуху пошкоджено два службові автомобілі. Серед працівників і призовників ніхто не постраждав.

Під час розслідування з’ясувалося, що військовий придбав гранату незаконно. На суді він пояснив свій вчинок тим, що посварився з дружиною і був у стані алкогольного сп’яніння. За його словами, гранату він знайшов у своєму рюкзаку.

Обвинувачений повністю визнав свою провину і уклав угоду з прокурором, за якою погодився на 5-річне ув’язнення. Суд затвердив цю угоду, кваліфікувавши дії військового як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне придбання боєприпасів. Термін його попереднього ув’язнення, з 25 лютого по 10 серпня, буде зараховано до загального терміну.

Нагадаємо, на Миколаївщині вдень 28 квітня кривдник підірвав наряд поліції, що прибув на виклик щодо сімейної сварки. Від зазнаних травм 21-річний поліцейський Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох правоохоронців госпіталізовано.

