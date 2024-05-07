Замах на Буданова: в СБУ перехопили розмову співробітника ФСБ з виконавцем теракту (відео)

Ворог планував завдати ракетного удару по будинку, де мав перебувати Буданов, а після цього – атакувати дроном людей, які залишилися б на місці ураження.

В СБУ опублікували уривок розмови співробітника ФСБ Росії Дмитра Перліна з виконавцем, який мав убити начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Про це йдеться у відеоролику від СБУ.

За інформацією української спецслужби, ліквідацію Буданова ворог планував провести перед Великоднем.

План був такий: спочатку завербований агент мав стежити за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. Далі планувалося завдати ракетний удар по будинку, де мав перебувати посадовець. А після цього – атакувати дроном людей, які залишилися б на місці ураження. Потім росіяни планували удар ще однією ракетою, зокрема задля знищення слідів застосування дрона.

Перехоплена розмова Перліна з виконавцем теракту:

- Ухвалено рішення про завдання подвійного удару. Але спочатку ми зробимо удар великими "птахами", а потім твоїм маленьким "птахом", щоб здійснюючи візуальний контроль, ти міг побачити, хто буде метушитися, і допоміг, скажімо так, до кінця довести справу. За реалізацію поставленого завдання – від п'ятдесяти буде.

- Від 50 чого? Тисяч?

- Доларів.

- 50 тисяч доларів, правильно?

- Так, так, так.

- Від 50?

- 50 у мене точно буде, а все, що вище – вже писатиму рапорт. Як отримаю, так і видам. Сьогодні до 19 години ти маєш виставитися на одну конкретну точку, я тобі дам її, і здійснювати візуальний контроль за приїздом гостей.

- Це безпечна точка?

- Так, так, так. Там уже здійснювалося і спостереження та інші заходи. Точка якраз безпечна. А об'єкт – це дві машини. Одна – машина охорони, а друга… Я тобі дам точку спостереження, почув це?

- Так, так, почув.

- Ти з цієї точки спостерігатимеш за будинком.

- Це велика відстань?

- Там метрів 100 максимум, може менше, може, 50 метрів. Невелика відстань, маленька. Побачиш, там усе видно. Ти маєш побачити дві машини – одна машина начальника, друга, скажімо так, супроводу. Перша машина – це попередньо буде якийсь броньований джип. Він заїде туди надвір за ворота. Друга машина – машина охорони – зупиниться поряд з будинком. Ти, як тільки це побачив, сьогодні ти будеш там з 19 до 22, мусиш одразу повідомити мені про це в СМСці, з того номера телефону, який ми з тобою зробили.

- Далі?

- Далі ти кажеш нам і уй*буєш до місця, де в тебе буде лежати "птах", і де в тебе буде стартова позиція для твого удару. Ти з великою ймовірністю почуєш гучний вибух.

- Я встигну відійти?

- У тебе буде щонайменше 20-30 хвилин.

- Зрозумів, зрозумів, зрозумів.

- Ти відходиш, чуєш "бабах", заводиш "птаха" (дрон – ред.), летиш туди, бачиш людей, вони там розбирають, щось там ворушаться, в машину кудись рухаються, і додатково ще завдаєш удару. Ти зрозумів?

- Так, а додатково завдаю удар по конкретній цілі чи просто?

- По скупченнях людей. Після цього ми тебе, твої сліди того, що було завдано удару дроном, прикриваємо другим ударом – ракети. Тобто у нас виходить такий "сендвіч" – ракета, "птах", ракета.

СБУ опублікувала розмову співробітника ФСБ з тим, хто мав убити Буданова

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Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів п’ятої служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського, голову Служби безпеки Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

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