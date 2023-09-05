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Замах на "головного митника ЛНР": внаслідок вибуху його сину відірвало пальці, підозрювану вже затримали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Замах на "головного митника ЛНР": внаслідок вибуху його сину відірвало пальці, підозрювану вже затримали

Юрій Афанасьєвський / Фото: з відкритих джерел

У "ЛНР" намагалися підірвати "головного митника" Юрія Афанасьєвського.

У тимчасово окупованій Луганській області у власному помешканні намагалися підірвати Юрія Афанасьєвського, який очолював "митницю ЛНР" і відмивав кошти для фінансування окупаційних підрозділів Росії.

Станом на 13:00 5 вересня правоохоронці РФ нібито вже затримали підозрювану в замаху на вбивство Афанасьєвського, вона дала свідчення. Також відомо, що внаслідок вибуху постраждав син колаборанта.

Про це інформує пропагандистське агентство ТАСС.  

Так, за даними російських силовиків, 3 вересня мешканка Луганська нібито передала Юрію Афанасьєвському мобільний телефон із вибуховим пристроєм, який був приведений у дію після активації телефону.

Внаслідок вибуху очільник "митниці ЛНР" отримав легкі травми, а його 21-річний син втратив кілька пальців.

"У лікарні перебуває його син, а не він. Але теракт, швидше за все, був спрямований саме проти Афанасьєвського", - повідомили пропагандисти.

Нагадаємо, російський льотчик, який перегнав вертоліт Мі-8, розповів про свою участь у війні проти України.

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Дата публікації
Перегляди
32
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