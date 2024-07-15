Замах на очільника Rheinmetall: Німеччина у відповідь повинна поставити Україні Taurus – BILD

Розвідка США зірвала плани російського уряду вбити виконавчого директора німецького виробника зброї Rheinmetall – Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди та військову техніку для України.

Головна редакторка BILD Маріон Хорн звинуватила владу Німеччини в "заячому боягузтві" після новин про зрив замаху на Арміна Паппергера і наголосила, що Україна має отримати ракети Taurus.

"Тактика німецького уряду підтримувати Україну, але не дратувати Путіна провалилася. Якщо інформація про російську змову з метою вбивства очільника Rheinmetall Арміна Паппергера виявиться правдою, відповідь може бути тільки одна: ми повинні поставити ракети Taurus Україні! Путін має відчути, що його дії мають наслідки щоразу, як його ловлять на спробі вбити в нашій країні. І я очікую, що наш уряд тепер зробить все, що в його силах, щоб покласти край залежності від розвідки США. Це означає повну технологічну та кадрову модернізацію спецслужб, щоб покласти край добровільній німецькій сліпоті", - наголосила Маріон Хорн.

За її словами, це безглуздя, коли канцлер Шольц у Вашингтоні погоджується з комюніке НАТО про те, що Росія – наш головний супротивник, а вдома вдає, що він є канцлером миру.

"Але з путінською Росією ми зможемо досягти його лише з позиції сили. "Заяче боягузтво" Німеччини Путін не сприймає всерйоз. Але Шольц та СДПН все ще застрягли у вчора. Вчиняючи так, вони наражають нашу безпеку і свободу в Європі. Я не хочу прокинутися в країні, де при владі Путін. І мої діти також. Навіть 10% умиротворення – це на 10% більше, ніж треба!", - резюмувала головна редакторка BILD.

Нагадаємо, Німеччина таємно передала Україні пакет військової допомоги – що до нього увійшло.

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