Замах на Прилєпіна: російські слідчі розповіли, як СБУ дізналася про місцеперебування пропагандиста

У Росії стверджують, що СБУ дізналася про місцеперебування Захара Прилєпіна від його сина.

Російські слідчі стверджують, що співробітник Служби безпеки України дізнався про місцеперебування пропагандиста Захара Прилєпіна, автівку з яким підірвали у травні 2023 року, від його сина через фейковий акаунт.

Про це розповіла слідча під час засідання суду, передає пропагандистське агентство ТАСС.

Як заявили російські правоохоронці, групою, що готувала замах на Прилєпіна, нібито керував співробітник СБУ з прізвищем Журавкін.

Щоб дізнатися про місцеперебування пропагандиста, він нібито створив у соціальній мережі "ВКонаткте" акаунт з ім’ям Іванка Полікарпова та став листуватися із сином Прилєпіна Іллею. Той розповів, що у травні батько перебуватиме в селищі Піонерський.

Далі, як стверджує слідство, співробітник СБУ передав інформацію про місцеперебування Прилєпіна громадянинові України Олександру Пермякову, якого в росії обвинувачують у підриві автомобіля з пропагандистом.

За версією слідства, Пермякова навчили закладати вибухівку через відеодзвінки у WhatsApp, зазначає ТАСС.

Водночас Слідчий комітет рф пише, що Пермяков "пройшов диверсійну підготовку" в Україні, після чого прибув до росії за українським паспортом.

Протягом тривалого часу Пермяков нібито стежив за потерпілим, ретельно вивчаючи маршрут його пересування. Російські правоохоронці стверджують, що "співучасники" Пермякова нібито надали йому фальшиві документи на ім’я громадянина Казахстану, за якими він повинен був залишити росію після вбивства Прилєпіна.

Замах на Прилєпіна: що відомо

6 травня 2023 року, поблизу міста Нижній Новгород у Росії вибухнув автомобіль, у якому перебував російський пропагандист, письменник та українофоб, член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін.

У Росії обрали запобіжний захід підозрюваному в підриві автомобіля, в якому знаходився Захар Прилєпін, колишній депутат російської Держдуми, пропагандист-письменник і посіпака бойовиків "ЛДНР".

Російський пропагандист та політик Захар Прилєпін записав перше відео з лікарняної палати.

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