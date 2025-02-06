Замах на ветерана ЗСУ: у Харкові затримали жінку, яка заклала вибухівку біля будинку

Щоб організувати віддалений підрив, зловмисниця встановила мобільний телефон у картонній коробці з отвором для камери, замаскувавши його корою дерев та опалим листям.

У Харкові затримали місцеву жительку, яка за вказівкою ворожих спецслужб здійснила теракт біля будинку ветерана ЗСУ. Жінці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту з тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 258 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, харків’янка, яка офіційно ніде не працювала, активно поширювала проросійські погляди в антиукраїнських Telegram-каналах. Це привернуло увагу кураторів, імовірно, представників ворожих спецслужб, які вийшли з нею на зв’язок і запропонували співпрацю.

Підозрювана отримала інструкції та координати схрону, звідки забрала саморобний вибуховий пристрій. Наприкінці січня 2025 року вона заклала вибухівку у закопаній автомобільній шині неподалік приватного будинку військового.

Щоб організувати віддалений підрив, зловмисниця встановила мобільний телефон у картонній коробці з отвором для камери, замаскувавши його корою дерев та опалим листям. Це дозволило кураторам дистанційно відстежувати переміщення ветерана. Коли той вийшов з дому, вони активували вибуховий пристрій. Потерпілий дістав поранення та був госпіталізований.

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Підозрювана намагалася приховати свою причетність, використовуючи заходи конспірації. Проте правоохоронці змогли встановити її особу та затримали у квартирі. Під час обшуку виявили мобільний телефон із листуванням з кураторами.

Наразі суд обрав жінці запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Оперативні заходи з викриття злочинної діяльності проводили співробітники СБУ в Харківській області та управління карного розшуку Нацполіції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 2 лютого поблизу будівлі територіального центру комплектування у Павлограді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху 24-річний військовослужбовець дістав осколкове поранення.