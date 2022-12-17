Замах на Зеленського та найбрудніша робота: журналісти WSJ про роль "кадирівців" у війні

За три тижні до початку повномасштабного вторгнення Путін викликав Кадирова до Москви для "вироблення стратегії".

На початку масштабного вторгнення Росії до України президент РФ Володимир Путін відправив розпорядження очільнику Чечні Рамзану Кадирову окупувати київські урядові квартали й убити президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на заяви української розвідки та спецслужб.

За даними розвідки, за три тижні до вторгнення до України Путін викликав Кадирова до Москви для" складання стратегії" та доручив йому захоплення Києва й убивство президента України.

Поки війська тренувалися в Білорусі, Кадиров звернувся до Зеленського, написавши 14 лютого у своєму Telegram, що "час клоунади добіг кінця".

За словами очільника РНБО Олексія Данілова, завдання вбивства Зеленського було бажаним для виконавців — "своєрідний бонус, який вони надали Кадирову".

Фото: Associated Press

Кадировські війська увійшли до України 25 лютого, наступного дня після вторгнення, трьома колонами бронетехніки, одна з яких була менш ніж повністю знищена на околицях Києва, а дві інші так і не дійшли до столиці, нагадали журналісти.

Як підтвердження журналісти WSJ посилаються на відео, яке перехопила українська розвідка, і яке згодом було показано представникам видання.

На ньому чеченський військовий повідомляє про початок місії свого боса.

"Час рівно 00:00. Ми починаємо рух. Понад півтори тисячі людей, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці", — сказав офіцер на відео.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков традиційно заперечує ці твердження, він назвав їх "абсурдними, безглуздими та брехливими".

Після невдалого бліцкригу Кадиров зайнявся прихованою мобілізацією серед жителів Чечні.

Представники влади в регіоні та релігійні діячі у громадських місцях ходили громадськии місцями та пропонували по 300 тисяч рублів (4 600 доларів) на місяць чеченцям, які погодяться вирушити на війну. Про це розповів один із мешканців республіки, якому в серпні вдалося втекти. За його словами, деякі з його сусідів і друзі все ж таки підписали короткострокові контракти з Міноборони РФ.

Спецслужби Кадирова вербували найбільш уразливих — чоловіків із боргами, судимістю.

Після оголошення "часткової мобілізації" Кадиров заявив, що в Чечні сформовано чотири нові батальйони. Місцева влада проводить репресії щодо власного населення. За даними місцевих мешканців і правозахисних груп, тисячі чоловіків змушують їхати воювати.

Згодом роль чеченських підрозділів в Україні змінилися. Від кінця літа вони використовуються як загороджувальні загони.

"Кадирівці" також проводять "зачистку" на окупованих територіях. Вони займаються пошуком шпигунів і партизанів, ходять від будинку до будинку, обшукують житло, допитують та катують українців.

Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук голову Чечні та "прихильника" Путіна Рамзана Кадирова.

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