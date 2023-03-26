На думку ексрозвідника, замахи на Зеленського почалися ще до того, як він став президентом.

У Росії спецслужби неодноразово реалізовували замахи на президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур.

За його словами, замахи на Зеленського почалися ще до того, як він став президентом. Він каже, що це замовлення було від Рамзана Кадирова.

"Зеленський з "95 кварталом" посміявся над ним, як вони сміялися над усіма – в цьому не було нічого дивного, адже вони гумористи. І українські оперативники по спецзв'язку виходили на криміналітет і торгувалися. Слава Богу, що Зеленський не повівся і не пішов на розбірки по "понятіям", – зауважив Кур.

На його думку, поштовхом до такого рішення у російських спецслужб стали заяви Зеленсько про те, що він не буде виконувати "Мінські угоди".

"І тоді російські спецслужби за наказом Путіна вирішили його усунути. Замах на Шефір був скоєний не просто так. На Зеленського було скоєно майже стільки замахів, скільки на Фіделя Кастро. А його намагалися вбити дуже велику кількість разів", – наголосив ексрозвідник.

Ексрадник розвідки вважає, що спроби були невдалими, оскільки все навколо нього Пуітна – блеф.

Тим часом студент Кіотському університету настільки вражений мужністю українського президента Володимира Зеленського, що захотів на один день стати подібним на нього. Тим самим ще раз висловити підтримку народу України.

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