"Замало, задовго, запізно": австрійський експерт Купер – про постачання озброєння Україні

На думку експерта, "колективний Захід" все ще перебуває на рівні вирішення питання "підтримувати Україну чи ні".

Австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, заявив, що на Заході потроху починають розуміти, яке озброєння важливе для України просто зараз.

Про це експерт написав у своєму звіті за 4 березня.

"Повільно, дуже повільно, але зростає кількість повідомлень про збільшення кількості поставок боєприпасів і важкого піхотного озброєння. Не збираюся публікувати будь-які пов’язані посилання, тому що — загалом — їх усе ще замало. По-перше, такі звіти не означають, що будь-яка з поставок уже потрапила на поле бою: немає причин навіть радіти з цього приводу, тому що це все – замало, задовго, запізно", – каже Купер.

Експерт зауважив, що попри заявив від союзників надати Україні західні танки, ЗСУ поки їх отримують лише від Польщі та Німеччини.

"Після всіх публічних штурханів і приниження Німеччини, а також критики на адресу Шольца, виявилося, що всі бовдури, які обіцяють Leopards, не дотримуються обіцянок, і — сюрприз, сюрприз — навіть М1 Abrams зі США не скоро долетять до України. У підсумку тепер танки постачають Німеччина та Польща", – розповідає аналітик.

За його словами, незважаючи на всі російські неправомірні дії та порушення всіх можливих міжнародних домовленостей, угод і договорів, "колективний Захід" все ще перебуває на рівні вирішення питання "підтримувати Україну чи ні".

"Ми все ще "за багато кілометрів" від того, щоб бути на 1000% впевненими, що Україна справді отримає все, що їй потрібно. І це треба дати вчасно й не припиняти — незалежно від результатів виборів і майбутніх урядів.

Не кажучи, що ми "за кілька світлових років" від того, щоб подбати про отримання ЗСУ високотехнологічної зброї, яка б дозволила їй вбивати ЗС РФ "у належних пропорціях", необхідних для перемоги в цій війні (а це десь між 20 до 1 та 100 до 1 чи навіть більше)", — зазначив Купер.

Раніше Том Купер у своєму звіті писав, що для "надвеликого наступу" російській армії бракує особового складу. Також він пояснив, від чого залежить ефективність цього наступу.

Також він заявляв, що НАТО не має жодної ідеї, як закінчити війну в Україні. Війну в Україні Купер порівнював із 100-поверховим хмарочосом, в якому наша держава перебуває десь на 20-му і переходить на 21-й.