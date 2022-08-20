Заманюють соціальними пільгами та нагородами: офіцери-десантники РФ відмовляються воювати в Україні - ГУР

Через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ РФ прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.

Після грандіозних втрат, яких зазнали російські десантники в результаті бойових зіткнень із захисниками України, командування повітрянодесантних військ РФ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Основну увагу приділяють підрозділам, де було знищено понад 60 відсотків особового складу та частинам, де особовий склад деморалізований і відмовляється від подальшого проходження служби", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом до України, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання.

"Зараз у командуванні ПДВ працює комісія генерального штабу країни-окупанта. Її члени отримали вказівку провести розслідування за кожним фактом відмови та вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки, білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки у Московській області.

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