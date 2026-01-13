«Замаскована передача територій»: Костенко попередив про пастку РФ на Донеччині

Війна в Україні / © Associated Press

Росія намагається отримати неокуповану частину Донецької області без бойових дій, використовуючи ідею так званої економічної зони як прикриття для фактичної передачі територій.

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

За його словами, реалізація сценарію «буферної економічної зони» означатиме приховану легалізацію російської присутності та подальше просування окупантів.

«Як тільки буде підписаний сценарій буферної економічної зони на Донеччині, це означатиме, що це буде замаскована передача Росії цих територій. Повірте мені, Росія знайде спосіб туди зайти й забрати ці території», — наголосив Костенко.

Він нагадав, що за 2025 рік російська армія, попри колосальні втрати, змогла захопити лише незначну частину області.

«Росія за 2025 рік, втративши сотні тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки, захопила 16% Донецької області своєю майже мільйонною армією. Сьогодні вже 1419-й день війни. За цей час Друга світова війна вже закінчилася, а тут — лише 16% області», — зазначив депутат.

Костенко підкреслив, що понад 20% території Донецької області досі залишаються неокупованими, і саме ці землі Росія прагне отримати без прямого воєнного протистояння.

За його словами, у разі реалізації такого сценарію окупанти зможуть вивільнити значні ресурси та перекинути їх на інші напрямки.

«Росіяни хочуть забрати ці 20% без бою — без нових сотень тисяч втрат і без знищеної техніки. А вивільнені сили вони планують спрямувати або на південь України, або на інші напрямки, зокрема на країни Балтії», — пояснив він.

Полковник СБУ застеріг, що погодження на подібні пропозиції означатиме стратегічну поразку.

«Це обман. Якщо ми на нього поведемося, це означатиме віддати Росії території, а потім воювати вже на іншому напрямку. Не факт, що окупанти взагалі здатні захопити те, що залишилося від Донецької області. Вони хочуть забрати це просто так», — підсумував Костенко.

Раніше повідомлялося, що російська армія зберігає наступальний темп уздовж усієї передової, проте за підсумками 10–11 січня реальних здобутків агресор практично не має.

Ми раніше інформували, що ворог просунувся Харківщині та Покровському напрямку — у Вовчанську, Покровську та поблизу селища Вільча Чугуївського району.