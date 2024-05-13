Заміна Шойгу та новий міністр оборони в РФ: чи варто очікувати змін на фронті – думка експерта

Президент-диктатор Володимир Путін вирішив призначити нового міністра оборони. Замість Сергія Шойгу пропонують призначити Андрія Бєлоусова.

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, про заміну Сергія Шойгу говорили вже давно.

Зокрема, експерт нагадав про претензії вже покійного ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо репутаційних втрат до Шойгу та Герасимова та про корупційні скандали в Міноборони, які почали вилазити назовні в Росії.

"Протягом минулого тижня навіть було здійснено кілька інформаційних вкидів про те, що замість Шойгу буде призначено Суровікіна, який нібито спеціально заради цього повертається до Росії. Але щодо відправленого на заслання генерала інформація не підтвердилася від слова зовсім. Замість Сергія Шойгу поставили близького друга Путіна, економіста Андрія Бєлоусова", — пише експерт.

На думку Коваленка, заміна Сергія Шойгу на економіста Андрія Бєлоусова матиме для України більше позитиву, ніж навпаки. Він каже, що все залежить лише від двох факторів.

Перший – чи буде Бєлоусов зайнятий реформуванням і оптимізацією МО РФ в умовах війни на виснаження, що для нас було б вкрай негативним.

Другий – чи буде Бєлоусов свої знання та вміння спрямовувати на те, щоб вдало, більш філігранно і в куди більших обсягах розкрадати військовий бюджет, "що для нас було б просто ідеально".

"У будь-якому разі кардинальних, революційних змін у російській військовій машині найближчим часом не передбачається. Проржавілий механізм сам себе не полагодить, скільки місцями не міняй водія", — резюмував Олександр Коваленко.

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