Заміна "сирійського м’ясника": що відомо про генерала Жидка, який імовірно очолив окупаційні війська РФ замість Дворнікова

Генерал Геннадій Жидко, за даними розслідувачів Conflict Intelligence Team, змінив Дворнікова близько тижня тому.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team повідомили 2 червня, що замість Олександра Дворнікова угрупуванням російських військ в Україні вже тиждень командує 58-річний генерал Геннадій Жидко.

Як повідомляла раніше New York Times, призначений у квітні керувати окупаційним контингентом Дворніков, який за жорстокі методи ведення бойових дій у Сирії отримав прізвисько "сирійський м’ясник", зник з поля зору. За даними газети, його раптове зникнення могло свідчити про звільнення з посади.

Про це повідомляє "НВ".

За словами джерел, Дворніков, прийнявши командування, спробував покращити координацію дій російських наземних та повітряних підрозділів. Однак йому це не зовсім вдалося через фундаментальні проблеми в російській армії.

Що відомо про імовірного наступника Дворнікова

У зведенні CIT розслідувач Руслан Левін заявив, що приблизно тиждень-півтора тому спілкувався зі своїми джерелами серед солдатів, які розповідали, що "кажуть, що замість Дворнікова тепер командує всією цією "операцією", битвою за Донбас, генерал Жидко".

"Він колишній командувач Східного військового округу, він був командувачем цього округу до листопада 2021 року, після чого його перевели на посаду заступника міністра оборони Росії з військово-політичної роботи. Тобто він, по суті, такий головний замполіт, головний політрук російської армії", — зазначив Левін.

За його словами, Східний військовий округ РФ, яким командував Жидко, вважається найбільш укомплектованим та боєздатним.

"Тому, природно, вихідцям із цього округу дають зараз більш привілейоване становище в плані того, що можуть ставити завдання командувати, і їх кидати на найважливіші напрямки, бо вони найрезультативніші", — пояснив Левін.

За його словами, ще півтора тижні тому солдати говорили розслідувачам CIT, що "ми знаємо, що тепер замість Дворнікова командує всім генерал Жидко", а останніми днями почали з’являтися повідомлення від різних джерел про те, що Дворніков угрупуванням військ РФ в Україні більше не командує.

"На мою думку, він не був командувачем усього військового угруповання в Сирії, хоча зроблю тут відразу ремарку, що зміну командувача угрупуванням військ Росії в Сирії ми не завжди успішно відстежували, тому що це публічно, як правило, не розкривалося, це просто випадково потім зливалося у пресу в рамках репортажу якогось ЗМІ російського. Що ось командувач угрупуванням військ Росії в Сирії генерал такий-то сказав це", — сказав Левін.

За його словами, про зміну командувачів угрупуванням російських військ у Сирії можна було дізнатися лише з таких репортажів, і їх було багато.

"І Журавльов був, Дворніков був й інші були. Ось Жидков я не пригадую, щоб він у цьому контексті світився як теж командувач угрупуванням військ, хоча, можливо, що таке теж було, враховуючи завдання російської армії набрати бойовий досвід для таких генералів, щоб вони підучились в реальній війні", — пояснив розслідувач.

Відомо, що у 2016 році Жидко був начальником штабу угруповання збройних сил Російської Федерації у Сирії.

Нагадаємо, генерал РФ Олександр Дворніков на прізвисько "м’ясник Алеппо", який місяцями атакував Сирію, загадково зник.

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