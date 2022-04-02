Замінована територія та зруйнована інфраструктура: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 2 квітня

Найбільш небезпечні напрямки - північ Вишгородського та Бучанського районів.
Окупанти замінували території, на яких окуповувалися, а також зруйнували інфраструктуру. Загалом руйнування зафіксовано у 35-ти з 69-ти територіальних громад області.
Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.
Про це 2 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються північ Вишгородського та Бучанського районів.
Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський і Фастівський райони ситуація контрольована. Сили оборони в підвищеній готовності.
Броварський район – проблемним запитанням є замінуванння окремих територій, де проводилися бойові дії. Зокрема, це Великодимерська, Калитянська та Баришівська громади.
Разом з тим, станом на 2 квітня частково відновлене електропостачання в селах Рудницьке, Велика Димерка, Шевченкове та Зоря.
Бучанський район:
- Макарівська громада- зв'язку немає, води, газу, електрики немає.
- Бородянська громада - зв'язку немає, зруйновано інфраструктуру.
- Немішаївська громада - інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.
- Бучанська громада - інфраструктура зруйнована.
- Гостомельська громада - інфраструктура зруйнована.
- Ірпінська громада - ЗСУ контролює Ірпінь. Інфраструктура зруйнована.
- Дмитрівська громада - частково відсутнє світло.
Вишгородський район:
- В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.
- Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.
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