Замінована територія та зруйнована інфраструктура: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 2 квітня

Замінована територія та зруйнована інфраструктура: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 2 квітня

Найбільш небезпечні напрямки - північ Вишгородського та Бучанського районів.

Окупанти замінували території, на яких окуповувалися, а також зруйнували інфраструктуру. Загалом руйнування зафіксовано у 35-ти з 69-ти територіальних громад області.

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Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.

Про це 2 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються північ Вишгородського та Бучанського районів.

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський і Фастівський райони ситуація контрольована. Сили оборони в підвищеній готовності.

Броварський район – проблемним запитанням є замінуванння окремих територій, де проводилися бойові дії. Зокрема, це Великодимерська, Калитянська та Баришівська громади.

Разом з тим, станом на 2 квітня частково відновлене електропостачання в селах Рудницьке, Велика Димерка, Шевченкове та Зоря.

Бучанський район:

Макарівська громада- зв'язку немає, води, газу, електрики немає.

Бородянська громада - зв'язку немає, зруйновано інфраструктуру.

Немішаївська громада - інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.

Бучанська громада - інфраструктура зруйнована.

Гостомельська громада - інфраструктура зруйнована.

Ірпінська громада - ЗСУ контролює Ірпінь. Інфраструктура зруйнована.

Дмитрівська громада - частково відсутнє світло.

Вишгородський район:

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.

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