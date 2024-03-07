Замість батарейок – вибухівка: жителів Харківщини попередили про небезпечні ліхтарики (фото)

Мер Первомайського попередив, що вибуховий заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено.

У Первомайській громаді на Харківщині проросійські негідники розкидають ліхтарики з вибухівкою по вулицях населених пунктів.

Про це повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Мер Первомайського опублікував фото небезпечних ліхтариків з вибухівкою всередині.

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"Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок – вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено", – застеріг Бакшеєв.

Він також закликав місцевих жителів провести роз'яснювальні розмови з їхніми дітьми, аби ті не брали до рук нічого з того, що валяється на вулиці.

Нагадаємо, в ДСНС України публікували інструкцію, як поводитися у разі, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет.

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