Замість "бліцкригу" затяжна війна: експерти вказали 7 основних помилок диктатора Путіна

Стратегічні промахи диктатора Володимира Путіна сприяють тому, що це може бути довготривала повномасштабна війна в Україні.

Про це повідомляє норвезька газета Dagbladet з посиланням на експертів.

Експерти пишуть, що російська "військова машина" виявилася менш компетентною, ніж очікувалося, і зазнала низки поразок в Україні. На думку аналітиків, Володимир Путін припустився кількох дуже серйозних помилок на початковому етапі вторгнення, і які сприяють тому, що це буде довготривала війна на виснаження.

На думку норвезьких експертів, стратегічні провали російського диктатора у війні проти України такі:

Путін думав, що українці швидко здадуться і що буде широка підтримка російського так званого "визволення". Путін вважав, що Захід розколовся, і що і йому треба час для консолідації підтримки України та санкцій проти Росії. Українські військові виявилися значно боєздатнішими, ніж очікував російський президент. З іншого боку, Росія виявилася менш компетентною, ніж вважалося. Війна в Україні дала нове життя НАТО. Війна " штовхнула" важливі буферні держави, Швецію та Фінляндію, "в обійми" США. Війна затягнула російські війська в "трясовину" в другій за величиною країні Європи. Міжнародна спільнота не сприймає незаконну окупацію регіонів України і ЗСУ визволяють від російських загарбників значні території, які були в окупації.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов допустив, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

Тим часом у Росії досить неспокійно останнім часом. Через невдачі Росії на українському фронті у Кремлі допускають зміну керівництва РФ. П’ятірку можливих кандидатів можна дізнатися за цим посиланням.

Своєю чергою, радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, внутрішній конфлікт у Росії буде яскраво вираженим, коли будуть тактичні поразки РФ на полі бою, але навіть зараз вже є певні процеси. На його думку, вже 2023 році в РФ може з'явитися особа, яка тимчасово виконувати обов'язки президента РФ.

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