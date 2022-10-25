Замість "денацифікації" тепер "відступ" та "ядерний удар": що останніми місяцями росіяни шукали у Мережі

Громадяни Росії припинили цікавитися "денацифікацією" і переключили увагу на "відступ" та "ядерний удар".

За останні місяці громадяни Російської Федерації припинили цікавитися такими термінами як "денацифікація" та "демілітаризація", натомість зросла зацікавленість до слів "відступ" і "ядерний удар".

Про це повідомляє Telegram-канал "Верстка", посилаючись на дані пошукових запитів в Google Trends та "Яндекс Wordstat".

Так, за даними сервісу Google Trends, останні місяці росіяни практично не цікавляться заявленими 24 лютого цілями вторгнення до України – "денацифікацією" та "демілітаризацією".

Пік пошукових запитів в Google за цими словами був у перший тиждень після вторгнення Росії, потім був різкий спад, а від середини травня інтерес до таких запитів перебуває на мінімумі.

Аналогічні дані надає сервіс "Яндекс Wordstat". Кількість запитів за цими словами в лютому-березні могла перевищувати мільйон на місяць, причому у вересні цей показник в обох випадках не перевищив 80 тисяч запитів.

Однак тепер росіян набагато більше цікавили "відступ" і "ядерний удар". Лише за вересень кількість запитів за словом "відступ" перевищила 216 тисяч – це у 6 разів більше, ніж у серпні чи липні, а за словом "ядерний удар" – 182 тисячі – у 5 разів більше, ніж у серпні.

Як пише Telegram-канал, російська влада також припинила говорити про "денацифікацію" та "демілітаризацію" як цілі війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін востаннє вживав термін "денацифікація" 16 березня на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки регіонів.

Аналогічна ситуація з іншою заявленою метою війни – "демілітаризацією". Після 16 березня, згідно з розшифровками із сайту Кремля, Путін жодного разу не використав це слово. До цього глава держави говорив про ці цілі щонайменше в 11 виступах і телефонних розмовах, про які повідомлялося на сайті Кремля.

Війна Росії проти України

Путінське вторгнення до України розпочалось вранці 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Він оголосив про плани "демілітаризувати" та "денацифікувати" Україну.

Одразу після звернення диктатора в усіх великих містах України пролунали вибухи.

Напередодні повномасштабної війни, 21 лютого, президент РФ офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Вже наступного дня, 22 лютого, Рада Федерації РФ дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

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