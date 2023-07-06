Замість дитячої турбази – військова, а у санаторії – катівня: окупанти використовують цивільних як живий щит

Ворог захоплює дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів під свої військові бази. Він використовує цивільних в якості живого щита. Так, в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на території корпусу дитячого санаторію “Весна”, російські військовослужбовці облаштували військову базу,

Про це йдеться в зведенні Генштабу 6 липня.

Наразі на так званій базі перебувають понад 800 російських військовослужбовців та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів.

А на Харківщині, в населеному пункті Чумаківка російський окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку “Іва". Там проведять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Додамо, що авіація сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби ворога", - зазначили у Генштабі.

Днями супутник Planet Labs зафіксував нову базу забезпечення окупантів у тимчасово захопленому Криму. Там ворог облаштував нову військову базу на території села Широке поблизу Сімферополя, на місці колишнього фермерського господарства.

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