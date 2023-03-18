"Замість диверсантів знаходять цінні речі": на Луганщині окупанти мародерять у селах

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни прикриваються пошуком диверсантів, в той час як грабують будинки місцевих.

Окупанти у селах на тимчасово захопленій Луганщині під виглядом пошуку диверсантів і партизанів вчиняють мародерства.

Про це повідомляють у Луганській ОВА.

“У Сиротиному, що поблизу Сєвєродонецька, окупаційна влада розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів. Це стало причиною посиленого побудинкового обшуку населення. У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі”, - кажуть в ОВА.

Крім того, загарбники оголосили про початок масштабних військових навчань із залученням всіх чоловіків призовного віку із Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого.

Залучатимуть тих, хто вже має паспорт так званої "ЛНР" або Росії. Таким чином загарбники намагаються приховати тотальну мобілізацію у цих населених пунктах.

"А ось втрати їм приховати не вдається. Тому що, до прикладу, у Сватовому довелося облаштовувати додатковий шпиталь для поранених бойовиків. Будівля розташована в східній частині міста. Там перебуває близько 30 важкопоранених військових ЗС РФ, які були завезені туди протягом останніх двох діб", - кажуть в ОВА.

Загалом в адміністрації відзначають збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію Росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Нагадаємо, окупанти на тимчасово захопленій Луганщині глушать зв'язок і закривають населені пункти, аби українці не могли передавати інформацію з окупованих територій.

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