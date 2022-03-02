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Замість дошки - величезна діра: у Харкові Росія вдарила по школі (фото)

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Замість дошки - величезна діра: у Харкові Росія вдарила по школі (фото)

Замість дошки у класі тепер величезна діра

У Харкові російський снаряд влучив у школу №17, що на вулиці Академіка Павлова на Салтівці. Про жертв і постраждалих не повідомляється.

Фото зруйнованої будівлі 2 березня опублікувало "Суспільне. Харків".

Вид ззовні та зсередини зруйнованого класу. Замість дошки у ньому тепер величезна діра.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, російські військові випустили ракету в будівлю Національної поліції в місті Харкові. Попередньо постраждали троє людей.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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