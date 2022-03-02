Замість дошки - величезна діра: у Харкові Росія вдарила по школі (фото)

Замість дошки - величезна діра: у Харкові Росія вдарила по школі (фото)

Замість дошки у класі тепер величезна діра

У Харкові російський снаряд влучив у школу №17, що на вулиці Академіка Павлова на Салтівці. Про жертв і постраждалих не повідомляється.

Фото зруйнованої будівлі 2 березня опублікувало "Суспільне. Харків".

Вид ззовні та зсередини зруйнованого класу. Замість дошки у ньому тепер величезна діра.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, російські військові випустили ракету в будівлю Національної поліції в місті Харкові. Попередньо постраждали троє людей.