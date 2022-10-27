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Замість "карти побиту": в Польщі анонсували нові документи для українських біженців

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Замість "карти побиту": в Польщі анонсували нові документи для українських біженців

Біженцям з України, ймовірно, не доведеться отримувати в Польщі "карти побуту".

У Польщі планують дозволити українським біженцям поки що не отримувати "карти побиту" - дозволи на тимчасове проживання.

Відповідні зміни підготували в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі, пише gazetaprawna.pl.

Згідно із запропонованою ініціативою, для громадян України хочуть ліквідувати можливість отримання "карт побиту" у спрощеному порядку. Замість цього до закону про допомогу біженцям з України планують внести новий пункт, який передбачає видавання українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого, однорічних дозволів на проживання.

Очікується, що вищезазначені зміни до закону будуть ухвалені протягом листопада. Тоді ж і з'являться деталі щодо нововведення.

Нагадаємо, польський уряд планує кілька нововведення щодо умов перебування українських біженців. Зокрема, обов'язковим стане отримання номер PESEL, сплата проживання у пунктах масового розміщення тощо.

Як повідомлялося, в Польщі ZUS перевіряє українських біженців, які виїздять з Польщі на понад місяць, і скасовує таким особам виплати за програмами "500+"  або "Сімейний капітал опікунський". Вже понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат внаслідок тривалого виїзду з Польщі.

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