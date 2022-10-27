Замість "карти побиту": в Польщі анонсували нові документи для українських біженців

Біженцям з України, ймовірно, не доведеться отримувати в Польщі "карти побуту".

У Польщі планують дозволити українським біженцям поки що не отримувати "карти побиту" - дозволи на тимчасове проживання.

Відповідні зміни підготували в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі, пише gazetaprawna.pl.

Згідно із запропонованою ініціативою, для громадян України хочуть ліквідувати можливість отримання "карт побиту" у спрощеному порядку. Замість цього до закону про допомогу біженцям з України планують внести новий пункт, який передбачає видавання українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого, однорічних дозволів на проживання.

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Очікується, що вищезазначені зміни до закону будуть ухвалені протягом листопада. Тоді ж і з'являться деталі щодо нововведення.

Нагадаємо, польський уряд планує кілька нововведення щодо умов перебування українських біженців. Зокрема, обов'язковим стане отримання номер PESEL, сплата проживання у пунктах масового розміщення тощо.

Як повідомлялося, в Польщі ZUS перевіряє українських біженців, які виїздять з Польщі на понад місяць, і скасовує таким особам виплати за програмами "500+" або "Сімейний капітал опікунський". Вже понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат внаслідок тривалого виїзду з Польщі.

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