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Замість “Київ за три дні”: Шойгу промовився, коли Росія збирається закінчити війну і “досягти цілей”

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Замість “Київ за три дні”: Шойгу промовився, коли Росія збирається закінчити війну і “досягти цілей”

Сергій Шойгу / Associated Press

За його словами, за цей термін Росія розраховує “досягти намічених цілей”.

Росія розраховує завершити війну в Україні до 2025 року. Досягнути цілей “за два-три дні”, як відомо, загарбникам не вдалося.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, на засіданні колегії російських генералів 26 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що “намічені цілі будуть досягнуті до 2025 року”.

“Продовжуємо нарощувати бойову міць Збройних сил, у тому числі за рахунок постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду “спеціальної військової операції”. Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 дозволить досягти намічених цілей”, — сказав Шойгу на колегії Міноборони РФ у вівторок, 26 вересня. 

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що Україна та Росія перебувають на третій стадії війни: полковник розповів, що це означає.

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Дата публікації
Перегляди
1588
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