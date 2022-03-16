Замість McDonald's - "У дяді Вані": у Росії хочуть зареєструвати нову торгову марку (фото)

McDonald's перестав працювати у РФ від 14 березня.

"У дяді Вані" - у Росії хочуть зареєструвати нову торгову марку замість McDonald's.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що одне з російських ТОВ 12 березня навіть вже подало заявку на реєстрацію бренду та логотипу "Дядя Ваня". Як повідомляє Реєстр Федеральної служби з інтелектуальної власності РФ, номер цієї заявки 2022715219. Вказані кольори на торговій марці: червоний, жовтий, білий.

Коди, за якими закріплена торгова марка, стосуються закусочних, кафе, ресторанів, їдалень, барів, послуг з приготування страв з доставкою додому та послуг особистого кухаря.

Фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що через військову агресію проти України з ринку РФ пішла низка міжнародних компаній, зокрема і McDonalds. На що відреагував речник Державної думи В'ячеслав Володін та запропонував відкрити російську мережу швидкого харчування під назвою "Дядя Ваня".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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