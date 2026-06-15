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Сучасна війна вимагає від України бути на крок попереду не лише у технологіях та озброєнні, а й в управлінні людськими ресурсами. Важливим інструментом цього має стати повна цифровізація даних про особовий склад.

Про це у своїй колонці для NV написав командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

Бригадний генерал наголосив на необхідності запровадження повноцінного електронного обліку військовослужбовців. За його словами, паперова система документообігу уже не відповідає потребам сучасної армії.

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«Повноцінна електронна ідентифікація дозволить оперативно формувати бойові розрахунки, відбирати людей за спеціальністю, спрощувати переведення військових, контролювати підготовку і попереджати повторні порушення», — переконаний Євген Ласійчук.

Командир 7 корпусу ДШВ пояснив, що нова цифрова картка повинна містити вичерпну інформацію про бійця: його цивільний та військовий фах, наявність водійського посвідчення, актуальний стан здоров’я за висновком ВЛК, дані про проходження БЗВП та інші відомості.

Євген Ласійчук вважає, що перехід на електронний облік стане запорукою успіху інших ініціатив з реформи у війську. Зокрема, допоможе із вирішенням проблеми СЗЧ, а також сприятиме запуску системи швидких переведень у межах одного корпусу через застосунок «Армія+».

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