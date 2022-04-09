"Замість пасажирів на місцях поїдуть квіти": "Укрзалізниця" вшанувала пам'ять про 52 загиблих у Краматорську

Акцію пам'яті влашутвали у потягах в різних регіонах країни.

У суботу, 9 квітня, "Укрзалізниця" залишила вільними місця в декількох поїздах як знак пам'яті про вбивство російською ракетою мирних мешканців на вокзалі у Краматорську.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Замість пасажирів, які могли б бути там, сьогодні на цих місцях поїдуть квіти. Від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси та від Львова до Запоріжжя місця в поїздах під номером 52 будуть порожніми. Несучи країною нашу тугу за безвинними жертвами російської агресії, за життями наших громадян, які були відібрані жорстоко та сплановано", - йдеться у повідомленні.

t.me/UkrzalInfo

В компанії наголошують, що цю трагедію не можливо забути. В "Укрзалізниці" висловили співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, понад 50 людей загинуло. Серед вбитих є діти.

У Пентагоні та Європейському Союзі заявили про причетність Росії до ракетного удару по вокзалу в Краматорську Донецької області. Вони також засудили бомбардування мирних людей, які чинять російські окупанти.