Замість призову – рекрутинг: Умєров затвердив зміни кадрової політики Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики в Україні до 2028 року.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

"Головний акцент концепції – гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі Збройними силами держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Очікувані результати змін:

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Там також додали, що моніторинг та оцінку результатів впровадження Концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, іноземний постачальник поверне Міноборони майже 400 мільйонів гривень через неякісні бронежилети та шоломи для ЗСУ.

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