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Замість призову – рекрутинг: Умєров затвердив зміни кадрової політики Міноборони

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Замість призову – рекрутинг: Умєров затвердив зміни кадрової політики Міноборони

Рустем Умєров / Фото: РБК-Україна

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики в Україні до 2028 року.  

Про це пише пресслужба Міноборони.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

"Головний акцент концепції – гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі Збройними силами держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Очікувані результати змін:

  • ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
  • в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
  • людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
  • удосконалена електронна система військового обліку;
  • автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
  • розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
  • ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
  • вдосконалене психологічне забезпечення;
  • нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
  • належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Там також додали, що моніторинг та оцінку результатів впровадження Концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, іноземний постачальник поверне Міноборони майже 400 мільйонів гривень через неякісні бронежилети та шоломи для ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
3974
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