Замість ув'язнених: Пригожин проводить вербування до ПВК "Вагнер" у російських вишах - розвідка Британії

З початку березня ПВК "Вагнер" створила групи в спортивних центрах щонайменше в 40 локаціях по всій Росії.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин змушений буде скоротити кількість "вагнерівців" в Україні, якщо заборона на вербування ув'язнених збережеться. Через що він розгортає вербування у російських вишах.

Про це інформує Міноборони Британії.

В огляді йдеться, що упродовж останніх тижнів Пригожин, ймовірно, втратив доступ до рекрутингу в російських в'язницях на тлі постійниї суперечок з керівництвом Міноборони Росії. То ж ватажок злочинного угруповання посилив набір серед вільних жителів РФ.

"Близько половини ув’язнених, яких «Вагнер» уже відправив в Україну, ймовірно, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату вербування засуджених", - вказано у повідомленні.

За даними Пригожина, від початку березня 2023 року "Вагнер" створив виїзні групи у спортивних центрах не менш ніж у 40 населених пунктах. 12 березня. Ба більше, останніми днями вагнерівські вербувальники в масках також проводили бесіди про кар'єру в московських вишах, роздаючи опитувальники з назвою "анкета молодого солдата".

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Зазначається, що з початку березня 2023 року "Вагнер" створив інформаційно-пропагандистські групи, які базуються в спортивних центрах щонайменше в 40 місцях по всій Росії.

Нагадаємо, що конфлікт між Міноборони Росії та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг свого апогею на тлі Бахмутської битви. Російське керівництво планує скинути провину за провали "мобіків" на війні в Україні на Пригожина і його "вагнерівців".

Тим часом, ватажок російської приватної військової компанії "Вагнера", кухар "Путіна" Євген Пригожин зробив "політичний камінг-аут" та оголосив про амбіції балотуватися у президенти України на виборах 2024 року.

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