"Замість вантажівок": окупантам на фронт привезли коней із Башкирії (фото)

Окупанти вихваляються, що тварини "задіяні в об'їзді позицій та безшумному перевезенні вантажів".

Російські окупанти з Башкирії почали використовувати на фронті в Україні коней.

Про це пишуть місцеві башкирські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що з Башкирії на фронт привезли двох коней. Окупанти вихваляються, що тварини "задіяні в об'їзді позицій та безшумному перевезенні вантажів".

Окупант на коні / Фото: bashinform.ru

"На конях можна безшумно і непомітно доставити все, що потрібно до бойових позицій. На двох конях це близько 200 кг. За ранок можна встигнути виконати два рейси", — розповідав ватажок підрозділу окупантів, якого називають "Башкир".

Окупанти визнають, що коні не звикли до війни, тому дуже полохливі та бояться звуків пострілів та вибухів.

"Башкирські коні витривалі, сильні, розумні. Ідею їх використання подав духовний наставник Хамза-хазрат. Спочатку ми поставилися до неї з гумором, але потім переглянули своє ставлення. Подивимося, як коні працюватимуть і, якщо все буде нормально, у майбутньому збільшимо поголов'я до 10 коней", – каже окупант "Башкір".

Кінь окупантів, який притягли аж із Башкирії

У Мережі з іронією сприйняли новину про таке "посилення" окупантів, зазначивши, що в РФ, очевидно, вже закінчуються автомобілі. Користувачі зазначають, що тварин дуже шкода, адже вони або загинуть на мінах або від уламків, або стануть "обідом" для господарів-окупантів.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі постійно відбуваються перестрілки та "бандитські розбірки".

Читайте також: