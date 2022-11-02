Замість весільної подорожі поїхав на війну: у Росії родина поховала вже двох окупантів

Чоловік хотів помститись за вітчима, якого у травні ліквідували в Україні.

У Волгограді поховали ліквідованого в Україні 28-річного окупанта Євгенія Орлова. Загарбник добровільно погодився вбивати українців після того, як ЗСУ ліквідували на війні його вітчима.

Про це пишуть волгоградські засоби масової пропаганди.

28-річного окупанта поховали у Волгограді 1 листопада. Загарбник після того, як на війні проти України у травні ліквідували його вітчима, добровільно пішов до військкомату та попросив його відправити вбивати українців. Вітчим окупанта служив у терористичному угрупуванні так званої "народної міліції ДНР". Йому був 41 рік.

У некролозі окупанта йдеться, що в червні загарбник одружився, проте він відмовився від весільної подорожі та захотів поїхати на війну після смерті свого вітчима, оскільки той нібито виховував окупанта, "як свого рідного сина".

На війну загарбник добровільно поїхав у вересні, а вже 24 жовтня його ліквідували. Прах окупанта поховають в одній могилі із його вітчимом.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін почав повномасштабну війну проти України. Причиною нападу та масових вбивств українців Путін назвав "демілітаризацію" та "денацифікацію" України. Згодом маразматики у Кремлі додали, що вони ще і планують провести "десатанізацію" та вигадали нову байку про "бойових комарів".

Наприкінці вересня диктатор Путін оголосив у РФ "часткову мобілізацію". Він обіцяв загарбникам місячну підготовку та виплати. Але вже за два тижні російські пропагандисти почали публікувати некрологи про загиблих в Україні окупантів.

Станом на 2 листопада ЗСУ ліквідували 73 270 окупантів, збили 277 літаків, 258 вертольотів та знищили 2714 танків.

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