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Замість зарплати - повістки: росіяни на Луганщині примусово мобілізують місцевих

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© Сергій Гайдай
© Сергій Гайдай
© Сергій Гайдай
© Сергій Гайдай

Російсько-окупаційні війська накопичують сили серед місцевих у тимчасово захоплених українських містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.

Росіянам все ж не вдається вийти на межу Луганської області І щоб завершити виконання хоча б якогось завдання окупанти проводять "ротацію", примусово залучаючи місцевих до своїх військ. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Таким чином, за рахунок сєвєродончан і лисичан намагаються подолати спротив українських бійців.

"Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина", - розповів він.

Гайдай зазначив, що очікується чергове підсилення з боку військ загарбників.

"Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить. Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць", - додав Гайдай.

За його словами, окупанти контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва".

Нагадаємо, Гайдай пояснив, чому ЗСУ відступили з Луганщини.

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