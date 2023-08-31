"Замість життя – виживання": що відбувається в Маріуполі зараз (фото)

У місті знищені всі ЦНАПи та розгалужена медична система.

В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до "державних" установ.

Про це повідомила Маріупольська міськрада.

Там зазначили, що в Маріуполі за майже півтора року окупації майже нічого не змінилося. Зокрема, більшість пошкоджених внаслідок війни будинків досі перебувають у напівзруйнованому стані.

"Псевдоремонти не поліпшують умов життя, а робляться лише для відмивання коштів", – зазначили в міськраді.

Руйнування в Маріуполі / Скриншот

Окрім того, маріупольці змушені стояти у довжелезних чергах, аби отримати будь-який документ чи потрапити до лікарні. Усе через знищення усіх ЦНАПів та розгалуженої медичної системи.

"Замість життя – виживання... " – резюмували в міській раді.

Жителі Маріуполя змушені стояти в довгих чергах / Скриншот

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Історія Маріуполя через людські життя! Трагедія міста на великих екранах

Нагадаємо, за оцінками американського Інституту вивчення війни, влада РФ планує перетворити Маріуполь на місто з переважно етнічним російським населенням після систематичних та, можливо, навмисних зусиль щодо позбавлення міста від етнічних українців.

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