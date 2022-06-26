“Замочили в сортирі”: безпілотник ЗСУ застав окупанта під час справляння природної потреби (відео)

“Замочили в сортирі”: безпілотник ЗСУ застав окупанта під час справляння природної потреби (відео)

У Мережі опубліковані кадри із російським солдатом, якому завадили випорожнитися на українській землі.

Український дрон застав зненацька російського окупанта, коли він саме лаштувався справляти природну потребу.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі “Лачен пише”.

На оприлюднених кадрах видно, що безпілотник скинув снаряд поруч із солдатом окупаційної армії, який присів напочіпки, відклавши в сторону зброю. Вибухом його відкинуло на землю.

“ЗСУ не дали орку с*ати на нашій землі”, - йдеться у підписі до відео.

Раніше українські захисники ліквідували російського загарбника прямо під час запису відео, в якому він хвалився.

Нагадаємо, бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали роботу американського дрона-камікадзе Switchblade.

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