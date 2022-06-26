“Замочили в сортирі”: безпілотник ЗСУ застав окупанта під час справляння природної потреби (відео)

У Мережі опубліковані кадри із російським солдатом, якому завадили випорожнитися на українській землі.
Український дрон застав зненацька російського окупанта, коли він саме лаштувався справляти природну потребу.
Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі “Лачен пише”.
На оприлюднених кадрах видно, що безпілотник скинув снаряд поруч із солдатом окупаційної армії, який присів напочіпки, відклавши в сторону зброю. Вибухом його відкинуло на землю.
“ЗСУ не дали орку с*ати на нашій землі”, - йдеться у підписі до відео.
Раніше українські захисники ліквідували російського загарбника прямо під час запису відео, в якому він хвалився.
Нагадаємо, бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали роботу американського дрона-камікадзе Switchblade.
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