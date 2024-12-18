Замороження війни можливе, але без мирної угоди: Портников пояснив, що ж далі

Один з варіантів розвитку подій у війні Росії проти України 2025 року – це заморожування конфлікту. Однак, найімовірніше, це відбудеться без укладання мирної угоди.

Таку думку український журналіст, політичний оглядач Віталій Портников висловив в ефірі "Радіо Свобода".

Портников назвав два варіанти розвитку подій щодо війни.

"Можуть бути два варіанти розвитку подій у російсько-українській війні 2025 року. Перший – це продовження воєнних дій з незрозумілою динамікою. Це залежатиме від американської допомоги. Другий варіант – це замороження конфлікту. Але замороження конфлікту відбудеться без мирної угоди, швидше за все", – вважає оглядач.

Він також прогнозує скасування воєнного стану задля проведення президентських виборів, щоб уже новий глава держави уклав мирну угоду з РФ.

"Скасування воєнного стану відбудеться, щоб провести вибори, тому що ідея буде в тому, що новий президент України, легітимний з точки зору росіян, має підписати повноцінну мирну угоду. І до цього будуть схиляти Київ і адміністрація президента Сполучених Штатів, і адміністрація президента Росії", – зауважив Портников.

"Але ця угода буде зовсім не складатися з формулою миру Зеленського. Якщо Зеленський піде на ці вибори і буде легітимним президентом, йому доведеться підписати те, що перекреслюватиме те, що він говорив протягом усієї війни", – додав журналіст.

До слова, напередодні Портников висловив думку, що війна може бути заморожена на початку 2025 року в тому разі, якщо президент Росії Володимир Путін оцінить стан економіки як незадовільний.

Водночас журналіст заявляв про відсутність підстав вважати, що війна може завершитися у січні 2025 року.

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