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"Замороження війни" в Україні: Зеленський застеріг світ від великої помилки

"Замороження війни" в Україні: Зеленський застеріг світ від великої помилки

Володимир Зеленський

"Перерва" у війні дасть можливість Путіну виграти час та підготуватися до нового нападу на Україну.

Володимир Зеленський застерігає світ від "замороження війни" Путіна в Україні, пояснивши, що це означатиме лише "перерву" для підготовки РФ до нового наступу.

Про це президент України сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Зеленський категорично застерігає лідерів Європи від" замороження війни". 

"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський описав моторошне майбутнє України без допомоги США.

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