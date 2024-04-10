"Замороження війни" в Україні: Зеленський застеріг світ від великої помилки

"Перерва" у війні дасть можливість Путіну виграти час та підготуватися до нового нападу на Україну.

Володимир Зеленський застерігає світ від "замороження війни" Путіна в Україні, пояснивши, що це означатиме лише "перерву" для підготовки РФ до нового наступу.

Про це президент України сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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"Звичайно, деякі люди будуть щасливі. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять". Але це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку", - вважає український лідер.

Зеленський категорично застерігає лідерів Європи від" замороження війни".

"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський описав моторошне майбутнє України без допомоги США.

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