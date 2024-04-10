"Замороження війни" в Україні: Зеленський застеріг світ від великої помилки

"Перерва" у війні дасть можливість Путіну виграти час та підготуватися до нового нападу на Україну.
Володимир Зеленський застерігає світ від "замороження війни" Путіна в Україні, пояснивши, що це означатиме лише "перерву" для підготовки РФ до нового наступу.
Про це президент України сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.
Зеленський категорично застерігає лідерів Європи від" замороження війни".
"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський описав моторошне майбутнє України без допомоги США.
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