"Заморожування" країни у прямому ефірі" – Подоляк закликав передати Україні засоби ППО

Михайло Подоляк відреагував на чергову ракетну атаку Росії по об’єктах критичної інфраструктури України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ негайно передати Україні системи протиповітряної оборони, реагуючи на черговий ракетний обстріл Росією.

Про це він написав у Twitter.

"Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, "заморожування" цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати "переговорні пропозиції" Росії. І всіляко відкладати передавання систем ППО", - обурився Подоляк.

Масована атака на міста України 31 жовтня

У понеділок вранці, 31 жовтня, Росія випустила по території України понад 50 ракет, ППО знищила 44 ракети.

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти у у Києві та області, у Харкові, Запоріжжі, у Черкаській, Чернівецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Внаслідок атаки пошкоджено енергооб'єкт Києва, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці.

За даними мера Віталія Кличка, частина міста залишилася без електроенергії, в деяких районах немає води.

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