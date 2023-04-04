Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Заморожування війни в України: Столтенберг дав відповідь, чи зацікавлено в цьму НАТО

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
783
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Заморожування війни в України: Столтенберг дав відповідь, чи зацікавлено в цьму НАТО

Фото: Associated Press

НАТО не зацікавлено в тому, щоб заморозити в Україні війну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Північноатлантичний альянс не має наміру "заморожувати" війну в Україні. 

Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода генсек НАТО Єнс Столтенберґ.

Він підкреслив, що відповідальність НАТО полягає в тому, щоб мінімізувати ймовірність замороження ситуації на полі бою.

Столтенберґ також висловив сподівання на те, що Україна зможе звільнити ще більше територій та відкинути солдатів Путіна, що, в свою чергу, може створити умови для подальших переговорів.

Нагадаємо, що у НАТО кажуть, що росіяни намагаються низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині компенсувати кількістю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
783
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація