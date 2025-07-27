Заморозка війни: Верес пояснив, чи буде це програшем для України

Кирило Верес. Фото: Facebook

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Командир 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2», підполковник Кирило Верес виступив проти заморозки війни на рік. Однак, якщо такий варіант і був би, то принаймні місяць тиші пішов би на користь ЗСУ.

Свою думку військовий висловив в інтерв’ю «Українській правді».

«На рік — проти. Мабуть. На місяць — за. Вкопаються пацани, забетонуємося, підготуємо нормально лінію оборони. Я собі понариваю такі бліндажі для своїх пілотів, забетоную все. Але не буде повністю припинення вогню. Дрони все одно літатимуть. Менше, але будуть. Але навіть це піде нам на користь», — зазначив він.

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Якщо війну в Україні «заморозять», наприклад, на рік, то це матиме наслідки для нашої армії.

«Армію не збережемо, не зможе бути боєздатна армія в такій кількості військовослужбовців на лінії фронту рік часу. Треба буде з нею щось зробити. Люди зараз воюють. Як тільки припиниться війна, 70% захочуть піти додому», — додав він.

Раніше ветеран АТО Тарас Чмут заявив, що після заморозки війни може розпочатися політична боротьба за владу у той час, коли росіяни посилено готуватимуться до нової війни.

«Це дуже поганий сценарій для нас. Росія нас на*бе. Як би нам важко не було, але треба дотискати. Тому що на другий день перемир’я ми почнемо сваритися: хто більше воював, хто більше возив і хто кому патріот, почнемо формувати політичні списки, рватися до влади. А Росія буде далі озброюватися», — вважає Чмут.

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