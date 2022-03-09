Замовили автобуси для полонених окупантів: Кім анонсував "подію" у Миколаєві (відео)

Завтра буде подія, каже Кім.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві готуються до атаки росіян і вже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

Про це Кім сказав у своєму відеозверненні увечері 8 березня.

За його словами, у Миколаєві закінчили всі підготовчі роботи, щоб відбивати ворога. А на завтра Кім анонсував "подію".

"Ми закінчили всі підготовчі роботи, готуємося – ніч підготовчих робіт. Один генерал замовив тут 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно-не смішно, а готуватися треба. Всім на добраніч. Не думаю, що хтось буде стріляти вночі, вони намагаються спати, готуються до чогось завтра. Ми теж на дозорі. Але завтра буде, як це правильно сформулювати?.. Завтра буде подія", – сказав голова ОДА.

Нагадаємо, у місті Малин Житомирської області російська армія завдала авіаційного удару. Загинуло п'ять осіб, двоє з них - діти.

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