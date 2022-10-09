Занадто цинічно навіть для Росії: Подоляк прокоментував заяву Путіна щодо вибухів на Кримському мосту

Російський диктатор назвав вибух на мосту "терактом" та традиційно звинуватив у цьому Україну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення України у "теракті" на Кримському мосту. Очільник Кремля Володимир Путін прокоментував вибухи напередодні.

Ситуацію Михайло Подоляк прокоментував у Twitter.

"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - написав Подоляк.

Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада незаконно анексованого півострова заявила, що нібито вибухівку заклали у вантажівку та вона здетонувала під час руху по мосту. Як наслідок - частина дорожнього покриття обвалилась.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що підрив Кримського мосту ймовірно організували самі ж росіяни через внутрішньополітичні конфлікти.

У неділю, 9 жовтня, росіяни почали масово тікати з анексованого Криму. На виїзді з півострова утворилась величезна черга із автомобілів, оскільки Кримський міст через пошкодження може пропускати невелику кількість авто.

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