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"Занадто оптимістично": Подоляк прокоментував президентські вибори в РФ у 2024 році

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Занадто оптимістично": Подоляк прокоментував президентські вибори в РФ у 2024 році

Фото: Getty Images

Михайло Подоляк вважає, що після війни "актори та сюжети будуть абсолютно інші".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував президентські вибори в РФ у 2024 році.

Подоляк вважає, що після закінчення війни "актори та сюжети будуть абсолютно інші".

Про це радник голови ОП написав у Twitter.

"Президентські вибори у РФ у 2024 році? Занадто рано. Занадто оптимістично. Занадто непередбачувано. Занадто фейково. Актори та сюжети будуть абсолютно інші. Просто дочекайтеся фіналу війни…", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив про початок публічної бійки в Росії між Міноборони з одного боку та Пригожиним, Золотовим і Суровікіним – з іншого. Він запевнив, що згаданапублічна бійка в РФ є гарною ознакою "початку феєричного кінця".

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Дата публікації
Перегляди
607
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