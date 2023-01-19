Занадто велика варіація танків може послабити ЗСУ – західні експерти

США готують великий пакет військової допомоги для України, але без танків.

Найближчими днями в США оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні.

Про це пише CNN із посиланням на слова двох анонімних американських чиновників.

Зазначимо, що найбільший на сьогодні пакет заходів безпеки США, про який було оголошено раніше в січні, становив понад $3 мільярди і містив першу партію бойових машин піхоти Bradley. Попередній пакет становив $1,85 мільярдів доларів і був оголошений наприкінці грудня минулого року.

Поки невідомо, що саме увійде до нового пакету військової допомоги, але на думку американських чиновників, США поки що не готові задовольнити прохання Києва про передавання важких танків.

За даними журналістів, у Пентагоні стурбовані тим, що експлуатація та обслуговування 70-тонного танка Abrams може не підійти для використання на полі битви в Україні.

"Це дуже, дуже відмінна система від того покоління танків, яке вони використовують у цей час. Тому нам доведеться пройти значну програму навчання з їхньою армією. Не можна просто сказати: "Гей, ми виставляємо вам Абрамс сьогодні, а завтра ви б'єтеся з ним". Це навіть за межами можливого", — сказав генерал-майор армії у відставці Патрік Донахью, колишній командир Центру передового досвіду сухопутних військ у Форт-Беннінгу.

На його думку, надто велика кількість варіантів танків лише послабить здатність України обслуговувати їх.

Натомість генерал армії у відставці Роберт Абрамс — колишній командувач збройних сил США в Кореї сказав CNN, що не можна відкладати рішення про відправлення танків.

"Якщо, зрештою, через п'ять місяців ми скажемо: "Добре, добре, ми збираємося дати їм кілька танків M1, оберіть свій варіант", — ми просто втратимо п'ять місяців часу на підготовку. Тож політичне рішення насправді має бути ухвалено раніше, ніж пізніше", — сказав він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться зустріч представників Міноборони України із західними союзниками, де обговорять надання Києву необхідного озброєння.

Напередодні стало відомо, що Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 113 мільйонів євро.

Навчать контрнаступати зі зброєю США: у Німеччині стартувала підготовка українців

Читайте також: