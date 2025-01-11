Занедбані багатоповерхівки в Криму стали новими опорними пунктами росіян – "АТЕШ"

Розміщення військових об'єктів у цивільній забудові у Криму вже стало системним явищем.

Партизани провели розвідку біля опорних пунктів окупантів у Євпаторії. Ворог розмістив їх у занедбаних багатоповерхівках.

Про це повідомили агенти партизанського руху "АТЕШ".

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За даними партизан, територію взяли під охорону, обладнали позиції для спостереження та стрілянини. Біля пункту також зафіксували військову техніку та особовий склад.

"Такими діями окупанти переслідують кілька цілей – не лише "оборону" півострова, а й банальне "віджимання" різних об'єктів для свого збагачення", – йдеться в повідомленні.

Російські позиції в Криму

Нагадаємо, нещодавно представники "АТЕШ"також виявили нові укріплення та об'єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.

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