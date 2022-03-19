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"Занепокоєні можливістю Китаю допомогти Росії": США спостерігають за діями офіційного Пекіна

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"Занепокоєні можливістю Китаю допомогти Росії": США спостерігають за діями офіційного Пекіна

Associated Press

Псакі підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.

Після розмови президентів США і Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна Білий дім занепокоєний можливою допомогою КНР Росії.

Про це речниця Білого дому Джен Псакі заявила під час брифінгу у Вашингтоні, пише "Укрінформ".

"Ми маємо такі занепокоєння. Президент (Байден – ред.) детально окреслив ускладнення й наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме", - зазначила вона.

Псакі підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки для країни, якщо КНР надасть матеріальну допомогу Росії, що розв’язала війну в Україні.

США попередили Китай про наслідки допомоги Росії у війні з Україною

США попередили Китай про наслідки допомоги Росії у війні з Україною

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