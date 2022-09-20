"РФ занурилася в шизофренічний екстаз": експерт попередив про підготовку нової операції проти України

Росіяни не припиняють спроб перешкодити наданню зброї Україні від країн-партнерок. Для цього вони дискредитують Україну брехливими заявами.

Ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія розгорнула масштабну інформаційно-психологічну операцію, аби призупинити постачання зброї до України.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в Telegram.

Він зауважив, що в межах інформаційно-психологічної операції кремлівська пропаганда поширювала фейки про те, що начебто українські військові "продають на чорному ринку ПТРК Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger".

"Після повномасштабного вторгнення, коли Україна почала отримувати військову техніку, російські пропагандисти і зовсім занурилися в шизофренічний екстаз, повідомляючи про те, що ЗСУ продають на чорному ринку САУ Caesar та навіть M142 HIMARS. Водночас російські військові у них ці зразки техніки придбали і розпочали вивчення", – сказав Коваленко.

Експерт наголошує, що жодного доказу такому обороту зброї на чорному ринку надано не було. Натомість надання зброї Україні від західних партнерів продовжилося.

"Схоже, в середовищі російських пропагандистів зрозуміли, що бити потрібно точково і менш розмашисто. Бути, так би мовити, одночасно і скромніше, і нахабніше. А тому зараз готується нова ІПСО проти України хвильового характеру – тобто матиме ефект хвилі. Згідно з наявною інформацією, зараз росіяни активізували низку своїх агентів впливу в Європі з числа політичних діячів, які обіймають посади в низці міжнародних організацій, щоб використовувати майданчик однієї з цих міжнародних організацій з метою дискредитації України. Користуючись впізнаваним брендом відомої організації, російські агенти впливу повинні будуть провести низку заходів, присвячених темі неконтрольованого обігу вогнепальної зброї в Україні та загроз від цього процесу європейському співтовариству", – додав він.

Нагадаємо, російська пропаганда готує чергову брехню про нібито продаж західної зброї на чорному ринку.

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