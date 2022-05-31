"Запахло 90-ми": у Маріуполі офіційно з’явились "рішали" – чим вони займаються

У Маріуполі з’явились "рішали", які за оплату розшукують та повертають жителям міста їхнє викрадене майно. Швидше за все, загарбники просто продають награбоване власникам задорого.

Так, якщо майно жителя Маріуполя було розкрадене, "ви йдете до "правильної" людини в так званих райвідділках так званої міліції".

Про це радник міського голови Петро Андрющенко повідомив у Мережі 31 травня.

"Маріуполь. Назад в майбутнє. Глобальне мародерство на всіх рівнях разом з посиленням режиму окупаційного контролю та намаганням викрасти все призвели до цікавих тенденцій. В Маріуполі знову в травні офіційно з’явились "решали", – йдеться у дописі радника мера.

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"Якщо ваше майно було розкрадене (особисті речі, коштовності, одежа, техніка) – ви йдете до "правильної" людини в так званих райвідділках так званої міліції. Там показуєте фото і робите пропозицію оплати за повернення", – пояснив схему Андрющенко.

За його даними, далі вкрадене шукають по ринках "ДНР", російських Таганрога та Ростова-на-Дону. В більшості випадків майно знаходять і повертають за гроші.

"Прийнаймні, кажуть що шукають по ринках. Хоча щось підказує, що це просто продають награбоване власникам задорого. Десь тут запахло 90-тими…", – резюмував радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти почали оформлювати російські паспорти.

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