Запасайтесь павербанками: чи зможе Україна витримати удари по енергетиці цієї зими

З наближенням зими Україна та Росія перейшли до нової фази війни, активно атакуючи енергетичні об’єкти одне одного. Українські дрони завдають ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), а Кремль, своєю чергою, нарощує обстріли українських електромереж та газової інфраструктури.

Про це пише The Washington Post.

Українські сили посилили атаки на російську нафтогазову інфраструктуру, спричиняючи значні пожежі та руйнування. За останніми даними, українські безпілотники завдали ударів по НПЗ у Башкортостані, Волгограді, Саратові та Новокуйбишевську. За словами президента України Володимира Зеленського, ці атаки є «найефективнішими санкціями», які «істотно обмежують війну», зменшуючи здатність Росії її фінансувати.

Хоча Кремль заперечує ефективність цих ударів, експерти Центру глобалістики «Стратегія XXI» зазначають, що в Росії вже спостерігається паливна криза, а ціни на бензин стрімко зростають. Інститут з вивчення війни (ISW) також підтверджує, що кампанія України проти російської енергетики впливає на фінансування війни та посилює дефіцит пального в РФ.

Росія готується до масованих атак

Водночас, Росія, поповнивши запаси безпілотників, посилює свої атаки на українську енергетику. Після удару по Трипільській ТЕС, експерти попереджають, що найбільшу вразливість становить газова інфраструктура України, яка складається з тисяч розкиданих об’єктів — від видобутку до розподілу.

Генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що за два місяці російські удари вже знищили близько 42% добового видобутку газу, а наразі Росія готується до масованих атак перед опалювальним сезоном. Експерти наголошують, що, попри готовність, якщо Росія запустить 600-800 дронів, ніхто не зможе гарантувати безперебійну роботу системи.

Чи готова Україна до зими?

Українські чиновники заявляють, що країна має достатній запас газу, щоб пережити зиму, особливо якщо вона буде м’якою. «Нафтогаз» вже уклав контракти, що покривають близько 95% потреб у газі. Однак, за словами експертів, якщо температура значно знизиться, цього може бути недостатньо.

Експерти наголошують на необхідності зберігати спокій і готуватися до будь-яких сценаріїв, оскільки атаки, які Росія називає «відповіддю» на удари України, є частиною її терористичної тактики.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков, речник президента Росії, заявив, що атаки українських безпілотників не впливають на хід «спецоперації». За його словами, російські військові вживають «ефективних заходів» для нейтралізації цих загроз. Під час брифінгу він також додав, що «спеціальна військова операція» триває.