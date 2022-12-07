Запаси армії РФ добігають кінця: експерт розповів, скільки і яких ракет залишилося в окупантів

Запаси високоточних крилатих ракет Х-101 та "Калібр" у російських окупантів сильно зменшилися і становлять близько 200 одиниць кожного найменування. Через це армія РФ витрачає недоторканні запаси і обстрілює Україну ракетами, щойно випущеними з конвеєра.

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих на каналі "Freeдом".

"Росія має запаси радянських ракет. Це ракети, які мають низьку точність, досить потужні, але нездатні завдавати високоточних ударів. Припустимо, ракети Х-22, які використовувалися в останній ракетній масованій атаці 5 грудня. Поряд з цим РФ протягом року зберігала можливість виробляти низку високоточних ракет, до яких можна віднести ракети Х-101, "Калібр", — розповів Рябих.

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Експерт із посиланням на дані Міноборони України повідомив, що РФ "зберігала протягом року здатність виробляти ці ракети в кількості 10-15 одиниць щодо кожної з номенклатур".

"Також у Міністерстві оборони раніше наголошували на можливості виробляти ракети "Калібр", 4-5 одиниць на місяць. Саме ці ракети становлять основну силу, яку використовує держава-терорист під час атаки мирної інфраструктури України під час останніх масованих атак", — пояснив він.

За інформацією експерта, під час ракетних ударів у листопаді та 5 грудня основну масу становили ракети Х-101 авіаційного базування. Також до них додавалися старі ракети Х-505, що схожі за характеристиками, але мають меншу точність. Ймовірно, вони використовувалися для того, щоби перевантажити українську ППО. Паралельно використовували ракети "Калібр".

"Останні свідчення показують, що в цих залпах були ракети, які виготовлені вже останнім часом, і прямо з конвеєра постачаються для того, щоб завдавати терористичних ударів... Це свідчить про те, що добігає кінця запас високоточних ракет... Зараз запаси високоточних ракет — Х-101, "Калібр" — вийшли в район незнижуваного недоторканного запасу, який має становити 30%", — зазначив Рябих.

Як підкреслив експерт, ракети, які використовувалися для терористичних атак проти України, призначалися для забезпечення обороноздатності РФ.

"Але як бачимо, зараз держава-агресор пішла на тактику тероризування України на шкоду власній безпеці. Тому зараз залишається по високоточних ракетах цього типу, по "Калібру" та Х-101, разом із ракетами Х-505, які менш точні, десь по 200 одиниць цих ракет в арсеналах країни-агресора", — заявив він.

Нагадаємо, 5 грудня Росія після майже двотижневого затишшя завдала нового ракетного удару по Україні. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури та житлові будинки, є загиблі. Через обстріл відбулися аварійні відключення світла в регіонах України.

Загалом РФ випустила по Україні понад 70 крилатих ракет "Калібр", Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.

Українська ППО збила ворожі ракети у Полтавській, Харківській, Черкаській, Вінницькій, Дніпропетровській, Київській областях. Військові повітряного командування "Схід" збили 15 ракет. По Києву росіяни запустили 10 ракет, з яких 9 вдалося збити.

Крім того, під час ракетної атаки РФ по Україні одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили у Бричанському районі.

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